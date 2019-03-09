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ديني

الأوقاف تعقد لقاء تحضيريا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

السبت 09/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لقاء تحضيريا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

كما يلتقي وزير الأوقاف، نحو مائة من الباحثين الوافدين المسجلين بالدراسات العليا والماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وكذلك الدارسين بأكاديمية الأوقاف ، وآخر ما تم في موضوع الخطبة المترجمة وبعض الموضوعات الأخرى.

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