مسئول بالمالية: عقد مؤتمرات للتخطيط الاستراتيجي خلال 3 سنوات

أكدت ناريمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى التى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة “UNDP” وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030 .



وأوضحت في تصريحات، اليوم، أنه تم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى وتم الأخذ بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة حيث إن الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.



وأوضحت الحينى أن هذه المبادرة التي تم تنفيذها تعد الاولي علي مستوي الوزارات فى مصر وان وزارة المالية هى اول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى و ان الملتقيات اكدت اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من اجل الاتفاق علي استراتيجية وخطة عمل للوزارة الى جانب تعرف القيادات علي رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة وهو ما يعمل بدوره علي نقل الخبرات للشباب حتي تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.



واضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية انه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية الامر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وان يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل باسلوب اكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الاكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى اسلوب العمل اليومى.



من جانبها اكدت ايمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى انه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الادارة الاستراتيجية بشكل علمى وان تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة اولى لاعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة باسلوب علمى يسمى ( بطاقة الاداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل اسلوب علمى للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم من اكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الاهداف بصورة اكثر دقة، كما تم اضافة اسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على اداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الاهداف العامة للوزارة.



وقالت القونى انه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الادارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلي الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.