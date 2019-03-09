عاصم الدسوقي في حوار هو الأجرأ لـ صدى البلد: ثورة 1919 كانت شعبية بقيادة معتدلة ولم تحقق أهدافها.. سعد زغلول أظهر ضعفا أمام الاحتلال.. ومكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في الوفديين

المؤرخ عاصم الدسوقي:

سعد زغلول أخذ "قرصة ودن" من الإنجليز جعلته مواليا لهم

زواج زغلول من صفية لأغراض سياسية لسعد للوصول للطبقة العليا

موالاة سعد زغلول للاحتلال سببا في خلافه مع مصطفى كامل ومحمد فريد

عمر بن طوسون صاحب فكرة الوفد المسافر لباريس الاستقلال وليس سعد

سعد أظهر ضعفا في توكيل طلب الاستقلال بعبارة "تحت راية بريطانيا العظمى"

سعد زغلول خذل المتظاهرين بوصفه المقاومة أنها لا تخدم الاستقلال

زغلول وصف العدليين بأنهم برادع الإنجليز

سعد زغلول اعتمدت على الشعارات ولم يدرك ان الحق في حاجة لقوة تنصره

النحاس أثبت موالاته للإنجليز بعد قبول رئاسة الحكومة في 42

لا علاقة لفؤاد سراج الدين بخلاف النحاس ومكرم عبيد

مكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في حكومة النحاس والوفديين

الاستقلال التام أو الموت الزؤام:

رحلة سعد للقمة

الخلاف مع مصطفى كامل وموالاة الاحتلال

صاحب فكرة الاستقلال

سقطات سعد زغلول

ثورة شعبية وقيادة معتدلة

الخلاف مع عدلي يكن

نهاية إلى اللاشيء

وصمة عار للنحاس

الأسباب الحقيقية لخلاف النحاس ومكان عبيد

تحل علينا اليوم، السبت، ذكرى الثورة الشعبية والملحمة البطولية التي سطرها الشعب في 19 مارس 1919، ضد الاحتلال الإنجليزي، الذي استعمر مصر من طيلة 70 عاما، قضاها نهبا وتخريبا وقتلا، واجه هذا الاحتلال محطات من المواجهة الشعبية، التي كانت ثورة 19 واحدة من أهمها.الكلام عن قادة ثورة 19 بزعامة سعد زغلول، كان دائما محل خلاف وتباين في وجهات النظر من شخص لآخر، سواء كان ذلك الشخص عاديا، أو باحثا أو مؤرخا، ففي الوقت الذي يرفع البعض القبعة لسعد زغلول وقيادة الثورة، ويمجدونها، هناك من يعدد لهم في الوقت ذاته مجموعة من السقطات، التي تنأى بهم بعيدا عن الزعامة، على حد وصفهم.ومن الشخصيات التي كان لها وقفات عند حياة سعد زغلول والوفد؛ المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر، وعميد كلية الآداب السابق، وأحد أعضاء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، يحكي لنا في هذا الحوار عن ثورة 19 وهل حققت أهدافها أم لا، يطوف بنا في حياة سعد زغلول السياسية وعلاقته بالإنجليزية، ولماذا تزوج صفية زغلول؟ وأسباب خلافه مع مصطفى كامل ومحمد فريد والملك عباس، ثم يوضح موقفه بشأن مصطفى النحاس، والأسباب الحقيقية لخلافه مع عمر مكرم.في بداية حديثه، وفي امتعاض شديد سيطر على ملامحه، يصف عاصم الدسوقي نتائج ثورة 19 بالموت الزؤام، إذ لم تحقق الثورة الأهداف التي قامت من أجلها: "ثورة 19 قامت على شعار الاستقلال التام أو الموت الزؤام، وما حدث هو موت زؤام، فلم يتحقق جلاء الإنجليز عن مصر بعد، وهذا أبسط دليل على عدم نجاحها، وإلا ما كانت لثورة 23 يوليو أن تقوم".بعد أن احتل الإنجليز مصر في 1882، تشكلت بعد ذلك بعام جمعية سميت "الانتقام"، كانت تستهدف الاحتلال الإنجليزي، إلا أن الستار قد كشف من على هذه الجمعية، وأثبت التحريات وجود سعد زغلول ضمنها، يحكي الدسوقي: "تم القبض على سعد زغلول بعد أن كشفت التحقيقات انضمامه إليها، وحبس على أثرها 100 يوم، وحرم من تولي المناصب المدنية، وكانت بمثابة "قرصة ودن" له من الإنجليز.إلا أن هذه الحادثة التي أخذت من ثقة سعد زغلول بنفسه، وتخوفه من عدم الوصول للطبقة العليا الحاكمة، وإن كان والده أحد كبار الملاك، فقد فتحت له الباب للوصول بالفعل إلى الطبقة الحاكمة، وهنا يتضح سبب زواجه من صفية مصطفى فهمي "كان زواجه من صفية زواجا سياسيا، وبداية خيط أراد أن يمسك به ليصل إلى السلطة، فوائدها مصطفى فهمي باشا هو أكبر رئيس وزراء تعامل مع الاحتلال، حيث تولاها لمدة 18 عاما، وبالفعل تحقق ما كان يصبو إليه، لتولى وزارة المعارف في 1906، على الرغم من أنه لم يكن معروفا، في حين كان هناك مصطفى كامل ومحمد فريد قوى وطنية بارزة، وهذا له دلالة على علاقة زغلول بالطبقة العليا وفقت للدسوقي".هذه الحالة القريبة التي جمعت بين سعد زغلول والحكومة ومباركة اللورد كرومر، تفسر أسباب الخلاف بينه وبين مصطفى كامل ومحمد فريد والملك عباس، الذي كان في صف مصطفى كامل، فكان سعد قريبا ليس من الطبقة العليا فقط وإنما من الإنجليز، ويستدل أستاذ التاريخ في ذلك بمذكرات سعد زغلول التي قال فيها نصا بعد أن شكلت الحكومة دونه "ماذا فعلت لجناب اللورد" يقصد "اللورد كرومر المندوب البريطاني"، كل هذه المواقف كان لها أن تثير حفيظة مصطفى كامل وغيره تجاه سعد."وجد نفسه أصبح مسئولا" هكذا يروي الدكتور عاصم الدسوقي قصة تولي سعد زغلول رئاسة الوفد المصري المسافر لباريس لعرض قضية مصر، وأخذ حق تقرير المصير، بمؤتمر الصلح بباريس "لم يكن سعد صاحب فكرة الوفد ولم تطرق على خاطره، فالفضل يرجع في ذلك إلى عمر بن طوسون، الذي قرأ مبادئ "ويلسون" الرئيس الأمريكي، والتي كان من بينها "حق الشعوب في تقرير المصير.."، ومنه عرف سعد وتولى الأمر.وإذا ما تجاوزنا صاحب فكرة الوفد والمطالبة باستقلال مصر، والتي تعتبر حقا أصيلا يعود لعمر بن طوسون، نجد نفسنا أمام سقطة في تاريخ سعد زغلول لا تعبر بالكاد عن وطنية إطلاقا ولا ثورة، ذلك عندما كتب "زغلول" في التوكيل الذي صاغه لطلب الاستقلال، والذي عرضه على عدد من الشخصيات العامة، وتضمن نصا: "نحن الموقعون أدناه هدفنا الحصول على استقلال مصر بالطرق السلمية والمشروعة وحيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، تحت راية بريطانيا العظمى".لم يرق الكلام لعبد المقصود باشا "عضو الحزب الوطني" مستنكرا مقولة "تحت راية بريطانيا العظمى"، وقال في غضب:"كيف تقول تحت راية بريطانيا العظمى، أمال إحنا بنطلب الاستقلال إزاي"، فرد عليه زغلول "انت بتهيني يا باشا، ليرد أيضا عبد المقصود "دا مش بيتك يا باشا دا بيت الأمة"، ومن هنا جاءت كلمة بيت الأمة، واستملح زغلول الموقف وحذف العبارة "تحت راية..".لكن محو العبارة الأخيرة لم يكن ليمحو رخاوة الثلاث السابقة لها، يقول أستاذ التاريخ في استهجان: "هل هناك ثورة تقوم على السلمية ولا في حاجة اسمها طرق مشروعة وحيثما استطاعوا"، لهذا يتساءل الدسوقي: "أين العمل الثوري بزغلول ورفاقه؟!".ينتقل بنا الدكتور عاصم الدسوقي إلى ثورة 19، والتي يراها قد جاءت بعد أن تبلدت مشاعر الوطنية عند الشعب المصري منذ أن رحل مصطفى كامل وانتهى محمد فريد في 1912، لتعيد إلى الأذهان أمجاد المقاومة، إلا أن سعد زغلول يستمر في سقطاته، ينقل "الدسوقي" عن زغلول من مذكراته عندما كان يعلم بوجود عنف أمام الاحتلال قوله: "هذا يضر بقضيتنا، إن كل ما نريده أن نصل إلى حل يرضي الإنجليز ويرضينا"، هذه ليست ردة فعل شخص يساند الثوار إنما يحبطهم، فما يرضي الإنجليز لا يرضينا.فكانت ثورة 19، بحسب وصف عاصم الدسوقي، شعبية بقيادة معتدلة، تمثلت في الموقف السابق لسعد وموقف لجان الخواطر التي تم تشكيلها من الطبقة العليا بالشعب لتهدئة الأوضاع ثورة 19، وهكذا انتهت الثورة إلى اللاشئ، بعد أن نجح الإنجليز في أخذ اعتراف أمريكا بالحماية البريطانية على مصر، وجاء الموت الزؤام على ريشة سعد زغلول: "لقد انهزمنا وعلينا أن نعترف بالهزيمة لكن بقي أن ننظمها".ويحكي عاصم الدسوقي عن الأزمة التي وقعت بين سعد زغلول وعدلي يكن، والتي أرجع سببها إلى الإنجليز، الذين لم يكتفوا بهذه الجماعة المعتدلة، فكانوا يريدون من هم أكثر منهم اعتدالا، فأعطوا الأخير تشكيل الحكومة، فهاجمه زغلول لكونه يرى نفسه أحق، فهو وكيل الأمة "أفاوض وأوقع"، ووصف العدليين بأنهم برادع الإنجليز، فنفي لجزيرة سيشل.ولهذه أنشد حافظ إبراهيم لتهدئة الأجواء بينهما، قصيدته، التي جاء فيها: "ويا سعد أنت زعيم البلاد وعدلي أنت أمينها".هكذا انتهى سعد زغلول بشعارات رنانة لم تكن لتجدي نفعا بقضية الاستقلال، ولم تتخط كونها حكما تعلق على الحوائط، كما يرى المؤرخ عاصم الدسوقي، فإذا كان سعد يقول "الحق فوق القوة"، فإن الحق ضروري أن يستند إلى قوة، وهو ما لم يدركه الوفديون.يواصل الدكتور عاصم الدسوقي حديثه عما وصفه بسقطات القيادة الوفدية، لكن هذه المرة مع مصطفى النحاس، والذي يصف موقفه عندما قبل ترأس الحكومة بعد حادث فبراير 42 "بغير الوطني.. وله دلالات كثيرة عن علاقة الوفد ممثلا في سعد زغلول ومصطفى النحاس بالاحتلال، بعد أن أرغم المندوب البريطاني الملك عليه: "يا تجيب النحاس يا تسيب الحكم"، فجاء النحاس في موقف عار بعد إرادة بريطانية.وعن خلاف مكرم عبيد ومصطفى النحاس، يوضح "الدسوقي" الأسباب قائلا: "عند عودة زوجة الأخير من الخارج ذات مرة، أرادت ألا تدفع الضرائب، التي على الهدايا والأشياء التي معها، فرفض مكرم عبيد باعتباره وزيرا للمالية، فغضب النحاس، ثم بعد ذلك أراد ان يخصص عبيد لمصطفى النحاس كونه رئيسا للحكومة، نفقات مالية استثنائية لترقية أعضاء الوفد الموجودين بالحكومة، فرفض أيضا، فطلب النحاس من مكرم الاستقالة فرفض، فعلم القصر الملكي بالأمر فشكلت حكومة جديدة خلى منها مكرم عبيد".وفيما يتعلق بعلاقة مكرم عبيد بالإخوان المسلمين، فأرجعها أستاذ التاريخ إلى أسباب كيدية ونكاية في حكومة النحاس والوفد بعد الأزمة التي حدثت بينهما وإسقاط عضويته من البرلمان والوفد، إضافة إلى دافع آخر من منطلق الوحدة الوطنية.