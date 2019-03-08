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أصل الحكاية

اُطلق اسمها على سطح كوكب الزهرة.. قصة أول طبيبة في التاريخ.. مصرية ووصفت بـ رئيسة الأطباء

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:13 م
ميريت بتاح
ميريت بتاح
عبدالله قدري
" مصر ليست دولة تاريخية.. مصر جاءت أولًا ثم جاء التاريخ".. بهذه الكلمات أعاد صاحب نوبل الأديب الكبير نجيب محفوظ تأسيس علاقة مصر مع دول العالم، فهي منبت الإبداع، وموطن الحرية، التي وهبتها لأبنائها منذ بداية التاريخ الإنساني.

وأولى الفراعنة المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، فتجدها تارة ملكة، وأخرى إلهة يعبدونها، ومرة عالمة وطبيبة، ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن مصر سجلت باسمها أول امرأة في التاريخ تعمل في مجال العلوم.

في هذه السطور يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن ميريت بتاح أول طبيبة في العالم:


هي مريت بتاح، أو محبوبة الإله بتاح، وهي أحد أوائل الأطباء في العالم، عاشت في عهد الأسرة المصرية الثالثة أي عام 2700 قبل ميلاد السيد المسيح.


نالت "بتاح" شهرة واسعة، فهي أول امرأة طبيبة، وأول امرأة في التاريخ تعمل في مجال العلوم، فضلًا عن كونها ابنة أحد الكهنة الكبار.


وصفت بأنها رئيسة الأطباء (وزيرة الصحة حاليًا)، تم العثور علي صوره لها في مقابر سقاره الموجودة بقرب هرم سقاره المدرج وعرف عنها أنها أول إمرأه في التاريخ تقوم بتشخيص وعلاج الأمراض.


وبسبب شهرتها الواسعة في العصر الفرعوني، ودورها في تشخيص الأمراض، أطلق الاتحاد الفلكي الدولي اسم "مريت بتاح" على أحد الفوهات الصدمية على كوكب الزهرة تمجيدا لها ، لاشتغالها بالعلم.


المعلومات المتوافرة عن ميربت بتاح شحيحة، لكن الفضل في تخليد اسمها يرجع إلى ابنها الذي خلد ذكراها من بعدها عن طريق تصويرها في مقبرتها وتلقيبها بـ "رئيسة الأطباء" في مقابر العاصمة المصرية ممفيس.

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