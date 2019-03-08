خطيب المسجد النبوي: فضائل يوم الجمعة ممدودة للمؤمنين في الجنة.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن فضائل يوم الجمعة ممدودة للمؤمنين في الجنة، مشيرًا إلى أن أعظم النعم لهم فيها رؤية ربهم.



وأوضح عبد المحسن خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف، أنه في كل جمعة يتجلى الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة، مشيرًا إلى أن هذا هو يوم المزيد، الذي ورد بقول الله تعالى :« لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» الآية 35 من سورة ق.



وأضاف أن للجمعة خصائص على سائر الأيام، وهو منحة من الله لهذه الأمة، وميدان فسيح للتنافس في الأعمال الصالحة: على المسلم أن يعظمه ويعتزّ به، وأن يتفرّغ فيه للعبادة ، ويصون نفسه من كل خطأ وإثم، وإن كان الذنب قبيحًا في كل زمان ومكان ففي هذا اليوم أشدّ إثمًا ، ومن اغتنم هذا اليوم وفق بفضل الله سائر جمعته.