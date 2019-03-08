4 وزراء فى أسوان غدا لمتابعة استعدادات منتدى الشباب العربى الإفريقى

استعدادات متواصلة ومكثفة تشهدها محافظة أسوان على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لتكون عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزوارها من مختلف دول العالم.



وفى هذا الإطار ولمتابعة الأعمال الجارية يزور 4 وزراء غدًا السبت محافظة أسوان هم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .



تأتى هذه الزيارة الميدانية لهؤلاء الوزراء للوقوف على اللمسات والإستعدادات النهائية لإستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بأسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى هذا الحدث التاريخى ، ومن المقرر أن يرافقهم خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .