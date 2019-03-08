في اليوم العالمي للمرأة.. شيرين: كل سنة وكل ست طيبة وجدعة

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.



وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: «كل سنة وكل ست طيبة وجدعة #اليوم_العالمي_للمرأة».



يذكر أن احدث أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب، كان كليب "حبه جنة" الذي طرحته في أول فبراير الماضي، وهو من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم، إخراج: لوكا كوسين، وهو من ضمن ألبومها الجديد "نساي" الذي طرحته في أكتوبر 2018.

