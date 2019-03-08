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تعليم

عضو بهيئة التدريس بجامعة حلوان يطلق مبادرة خمسة رياضة

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:14 م
صدى البلد
كريم ناصر
أطلق الدكتور "على سالم " دكتور علم النفس السياسى و الاجتماعى و أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة حلوان مبادرة "خمسة رياضة" لطلاب جامعة حلوان بملاعب المخيم الكشفى بجوار الجامعة يوم 14 مارس .

وأوضح "على سالم" أن المبادرة من أهدافها الترفيه عن الطلاب و حثهم على ممارسة الرياضة الدائم و نشر روح التواصل بين الطلاب ،مشيرا الى أن المبادرة عبارة عن يوم رياضى يقضيها مع الطلاب فى ممارسة مختلف أنواع الرياضة

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يحاضر دكتور على سالم يوم 9 مارس 2019 فى ندوة عن دور الاخصائى النفسى فى أطار مشروع نقابة المهن النفسية .

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