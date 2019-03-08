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محافظات

الكشف على 700 مواطن فى أسبوع الخير بالاقصر.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:28 م
صدى البلد
شمس يونس
نجحت مؤسسة اسمعونا بالتعاون مع محافظة الأقصر ومديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في إجراء 80 عملية عيون و20 عملية لوزتين لغير القادرين والكشف على 321 تلميذا و702 مواطن في قوافل طبية استهدفت المدارس والقرى الأكثر احتياجا في إطار مبادرة " أسبوع الخير" التي أطلقتها المؤسسة هذا الأسبوع بالأقصر.

وقال مصطفي حرزالله مدير قطاع الصعيد بمؤسسة أسمعونا, أن القافلة الطبية التي نظمتها المؤسسة بقرية الرزيقات بمركز ارمنت بالأقصر نجحت في الكشف على 702 مواطن في عدد من التخصصات حيث شملت الكشف على 110 مواطنين في عيادة العظام ، و150 طفلا في عيادة الأطفال ،و137 حالة في عيادة الباطنة ، و120 حالة في عيادة العيون ، و50 حالة في عيادة أمراض النساء، و55 حالة في عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية ، و80 حالة في عيادة الأسنان، فضلا عن توزيع العلاج المجاني للمستحقين.

وأضاف حرز الله، أن قافلة أخرى خاصة بالمدارس نجحت في الكشف على 321 تلميذا بمدرسة الرزيقات الابتدائية من أصل 346 تلميذا بالمدرسة كبداية لمسح طبي شامل لعدد من المدارس خاصة في القرى الأكثر احتياجا والقرى النائية، بهدف القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات .
الكشف على 700 مواطن فى أسبوع الخير بالاقصر.. صور
الكشف على 700 مواطن فى أسبوع الخير بالاقصر.. صور
الكشف على 700 مواطن فى أسبوع الخير بالاقصر.. صور

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