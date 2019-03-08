خطيب المسجد النبوي يكشف عن دليل جديدة لقيام الساعة.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن قيام الساعة أمر مهول يحدث في يوم عظيم، وقد أخبرنا عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.



وأوضح «عبد المحسن» خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف، أنه ورد فيما رواه مسلم، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: « ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»، مشيرًا إلى أن قيام الساعة أمر مهول يحدث في يوم عظيم، وفيه يصبح كل ما على الأرض خائفًا يخشى أن تقوم الساعة سوى ابن آدم.



واستشهد بما رواه النسائي، أنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة - أي مستمعة - حتى تطلع الشمس، شفقًا من الساعة إلا ابن آدم».

