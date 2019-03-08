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والدة الشهيد عمر عبد الونيس: ابني كان وردة العيلة..فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:23 م
والدة الشهيد عمر
والدة الشهيد عمر مجدي صبحي عبد الونيس
ندى فتح الله
قالت والدة الشهيد عمر مجدي صبحي عبد الونيس "ابني كان وردة العيلة كلها، وكان الأقرب لقلبي، وأحن واحد في ولادي".

وتابعت والدة الشهيد خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته فضائية إكسترا نيوز"شهداء القوات المسلحة.. تضحيات وبطولات"، أن ابنها كان يتفانى في أداء عمله، حيث أن عمله كان من الساعة 8 صباحًا وحتى الثامنة مساء، ولكنه كان يعود للمنزل بعد منتصف الليل.

وأشارت والدته إلى أن ابنها استشهد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قائلة: " أتمنى ابني يكون قدوة للشباب اللي في سنه".

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