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رياضة

البنك التجاري الكيني يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا للطائرة

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي البنك التجاري الكيني، إلى القاهرة منذ ساعات؛ للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، سيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الأيام القادمة.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة؛ لخوض معسكر إعداد قبل انطلاق البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على استقبال بعثة الفريق الكيني من خلال مندوب من لجنة الاستقبال، وتخصيص مرافق لتسهيل تحركات البعثة بين فندق الإقامة وأماكن التدريبات.

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