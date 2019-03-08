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ثقافة

دورى ثقافي وورش فنية بثقافة الأقصر

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث أقيم بقصر ثقافة الطارف دوري ثقافي بين الطلاب وذلك بمعهد القرنة الثانوي بنين وتم طرح أسئلة ثقافية وعلمية ودينية وتوزيع جوائز للفائزين.

وفى نفس السياق، نظمت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر، مسابقة بين الأطفال فى المعلومات الدراسية وتم طرح أسئلة ثقافية وعلمية ودينية وتوزيع جوائز للفائزين.

ونظمت مكتبة المدامود الثقافية دوري ثقافي بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بالمدامود وتم طرح أسئلة ثقافية وعلمية ودينية وفنية وفي الختام توزيع جوائز للفائزين والمشاركين.

بينما أقام قصر ثقافة إسنا معرض وورشة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك عقد بقصر ثقافة أرمنت الاجتماع الأسبوعى لنادى أدب ارمنت بحضور عدد من الشباب والفتيات مع استماع للشعر والقصة القصيرة والرواية للقاص عبد الفتاح خطاب والشعر لعمرو الإدريسى.

وعرض قصر ثقافة الأقصر بمدرسة ابو الحجاج الابتدائية أفلام "حكايات وكتاب الأمثال - اشياء لا تتكلم - ملك المربي"، بالإضافة إلى محاضرة تذوق سينمائي بمدرسة الثانوية العسكرية بنين حاضرها سيد صدقى.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري المقهى الثقافى بمقهى السكرية وعقدت محاضرة بعنوان" القيم الإيجابية الثقافية"حاضرها الشيخ محمد على.

وعلى جانب آخر قامت مجموعة أطلس للمأثورات الشعبية والتراث الشعبي بفرع ثقافة الأقصر بجمع ميداني عن دور المرأة في الحفاظ على التراث الشعبي فى الأماكن الشعبية وتم إلتقاط بعض من الصور مع بعض النساء في النجوع والقرى بقرية الرزيقات قبلى وبحرى.

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