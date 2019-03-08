ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

وزيرة السياحة تتسلم جائزة IIPT تقديرا لجهودها ودورها الريادى.. المشاط: القطاع يلعب دورا مهما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر.. ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:30 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
محمد الاسكندرانى
- وزيرة السياحة تهدي الجائزة للنساء المصريات اللاتي اثبتن قدرتهن على لعب دور كبير في مجتمعهن
- توجه الشكر لفريق العمل في وزارة السياحة وللقطاع الخاص على جهودهم
- مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري مليء بالحيوية يعمل لبناء المستقبل
- السياحة تلعب دورا مهما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر
- رئيس المنظمة: الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الاستثنائيات والرائدات فى مجال السياحة

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT، التي تعمل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والجائزة تحت شعار "الاحتفاء بها celebrating her"، وذلك تقديرا لجهودها ودورها الريادى فى قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي، كما تسلمت الجائزة أيضا وزيرة السياحة اليونانية السيدة إلينا كونتورا.

وسلمت الجائزة للوزيرة السيدة الأولى لدولة إيسلندا وهي سفيرة الأمم المتحدة للسياحة والتنمية المستدامة.

وحضر الاحتفالية السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري الدولى للمنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT.

ومن جانبها أعربت "المشاط"، عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة، مؤكدة على أن السياحة تلعب دورا هاما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب وقالت إن "كل سائح هو سفيرا للسلام بين الدول".

وقالت إنها تهدي هذه الجائزة في عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للنساء المصريات الذين أثبتوا قدرتهم على لعب دور كبير في مجتمعهم، وتولي المناصب القيادية، مشيرة الى الدعم الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.

وقدمت الوزيرة الشكر لفريق العمل في وزارة السياحة وللقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها خلال السنة الماضية، مؤكدة على أن مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري مليء بالحيوية يعمل لبناء المستقبل.

وقالت إن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة يضع في أولوياته زيادة مشاركة المرأة العاملة في قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن هدف الوزارة مع القطاع الخاص أن يعمل فرد من كل بيت مصري بقطاع السياحة.

ومن جانبه أشار رئيس المنظمة إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الاستثنائيات والرائدات فى مجال السياحة والسفر والضيافة لتبنيهم رؤية واضحة فى تعزيز السياحة كأداة للسلام والتفاهم بين الشعوب، وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن هذا الحدث يقام للعام الرابع، حيث تم تدشين الجائزة عام 2015 ، وأنشأت المنظمة الدولية لنشر السلام والسياحة IIPT منذ 33 عاما.

ترشيحاتنا

مواجهات عنيفة بـ حائط البراق.. ويهوديات يطالبن بالصلاة مع الرجال

شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

خطيب الحرم النبوي يحذر من الانشغال عن خطبة الجمعة حتى بلمس الحصى

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

عبد الفتاح القصري.. قصر قامته سبب نجاته من الشيطان الرجيم.. نوستالجيا

نجم فيتا كلوب يكشف عن سلاح وحيد للفوز على الأهلي غدا

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

تعرف على نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك.. الأحد

السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. 10 نساء برعن في مهام صعبة.. سميرة موسى أشهر عالمة ذرة .. زها حديد أيقونة التصميم المعماري.. لطيفة النادي أول طيارة .. إليزابيث بلاكويل أول طبيبة بـ أمريكا وانجلترا.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. أسماء أم وأسطى نجار معًا: زوجي سبب نجاحي ولن أتخلى عنه

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

فيديو

في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو
في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية
أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو
البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟