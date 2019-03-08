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أخبار العالم

شفاء ثالث شخص في العالم من مرض الإيدز

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:32 م
مختبر أبحاث
مختبر أبحاث
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أنه بعد يومين من تسجيل شفاء ثاني مريض من فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسب)، أعلن باحثون "احتمالية" شفاء ثالث مريض في العالم من المرض القاتل.

وأفصح الباحثون عن قرب شفاء صاحب الحالة الثالثة، وهي لرجل ألماني، معروف بلقب "مريض دوسلدورف"، في مؤتمر طبي بمدينة سياتل الأمريكية.

وبعد ثلاثة أشهر ونصف من الأدوية المضادة للفيروسات، وتحليل عينات من أمعائه وغدده الليمفاوية، لم تظهر أي عدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب للحالة الثالثة، حسبما قالت آن ماري وينسينج من المركز الطبي الجامعي في مدينة أوتريخت الهولندية.

وعلى الرغم من أن الأطباء متفائلون بشأن حالة المريض، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان قد شفي أم لا، وفق ما قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكان المشترك بين حالات الشفاء الثلاثة عملية زرع نخاع عظمي من متبرعين لديهم طفرة نادرة في الجين المسئول عن تكوين مستقبل (سي.سي.آر 5) في خلايا T-Cells المناعية، المقاومة لعدوى الإصابة بالفيروس.

وتتركز عمليات الاستقصاء العلمي لوقائع الشفاء من مرض الإيدز على أحد الجينات الوراثية، وعلى تأثير جانبي لأسلوب علاجي، مع تجدد حماس الباحثين الساعين لإيجاد علاج للمرض الذي قتل الملايين.

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