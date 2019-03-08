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فن

أمل حجازي تهنئ السيدات بـ اليوم العالمي للمرأة

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:19 م
امل حجازى
امل حجازى
محمد بدران
حرصت الفنانة أمل حجازي على تهنئة السيدات باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم 8 مارس.

وكتبت "حجازى" ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "‏‏‏يوم سعيد للمرأة‎".

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.


أمل حجازي تهنئ السيدات بـ اليوم العالمي للمرأة

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