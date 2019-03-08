الوطنية لحقوق الإنسان تدعم حملة حق الشهيد في 5 دول أوروبية

أكد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ان المنظمة بدأت بالتواصل مع 5 دول اوروبية لعقد ندوات ومؤتمرات، لدعم حملة حق الشهيد.



واضاف عبد النعيم في بيان، أن الندوات ستكشف الجانب الأساس في تمويل الإرهاب والداعم لهم وعرض أفلام وثائقية عن ما فعله الإرهاب في مصر بالفترة السابقة.



وتقوم المنظمة بتعريف الإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية في ملف حقوق الانسان بداية من تكافل وكرامة وحياة كريمة ونور حياة و١٠٠ مليون صحه والاصلاحات السياسية المتقدمة في الملف الخارجي.