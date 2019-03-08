شاهد.. حالة هستيرية لمسن بعد القبض على تنظيم الأرانب بالأقصر

تناول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بجنوب الأقصر فيديو لمسن فى حالة هستيرية بسبب وضع أمواله عند تنظيم الأرانب الذى تم القبض عليهم منذ أيام بعد استيلائهم على أموال المواطنين.



ويقول المسن بالفيديو "بعت جاموستى وبقرتى والعربية الكارو وحطيتها عنديهم وراحت يابوووى راحت فى الأرانب .. حصرف على العيال من فين".



وأصدرت نيابة مركز إسنا بالأقصر، قرار باستمرار حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيق لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها والتى لقبت إعلاميا بـ"تنظيم الأرانب".



وذلك عقب إعلان مديرية أمن الأقصر، بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة إسنا عقب تقنين الإجراءات من ضبط كل من المدعوة فاطمة .ع.ح، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بإسنا - ومقيمة بندر إسنا وشقيقتها المدعوة نصرة .ع.ح - مقيمة بذات الناحية والمدعو ياسر .ع.ا. و المدعو ناصر .ع.ع والمدعوة حنان .ع.ع - سن 29 - طبيبة بيطرية - ومقيمة بدائرة المركز (إحدى شركاء المتهمين المذكورين) وذلك لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من العديد من المواطنين نظير استثمارهم فى مجال تربية "الأرانب" والاتجار فى الأدوية البيطرية.



وتحرر محضر بذلك واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم عرضهم على النيابة.