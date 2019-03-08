ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:33 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو للحظة شجار بالأحذية حدثت بين اثنين من المشرعين في الحزب الحاكم في الهند، والذي تسبب في إحراج حزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويظهر الفيديو، المشاجرة العنيفة التي حدثت بعد مشادة بينهم حول وضع أسماء على حجر الأساس لمشروع جديد، وقد تم تصويرها بأحد الهواتف المحمولة ليتم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب رئيس ولاية اوتار براديش فإن كلا المشرعين تم استدعاؤهما إلى عاصمة الولاية و"سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة".

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

بعد تداول فيديو على فيسبوك.. حقيقة تعدى شاب على الطفلة مريم بـ حجر

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

قيادي إخواني سابق يكشف خبايا تنظيم حسن البنا في الإمارات

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

أحمد عادل عبد المنعم ينعي ابنة عمرو بركات

معجزة تنقذ طفلا من الموت دهسا في الشيشان.. فيديو

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

طلاب يشاهدون فيديو رقص على التابلت داخل الفصل في وجود المعلم.. فيديو

في ذكرى ميلاد شرير السينما ..عادل أدهم: بكره شكلي.. وبمل بسرعة | نوستالجيا

جريمة فى شبرا الخيمة.. الزبادو المنوم كلمة السر فى خطف سائق توك توك وقتله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو
البنك الأوروبي: 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمصر لهذا السبب..فيديو
شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟