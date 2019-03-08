شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو للحظة شجار بالأحذية حدثت بين اثنين من المشرعين في الحزب الحاكم في الهند، والذي تسبب في إحراج حزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



ويظهر الفيديو، المشاجرة العنيفة التي حدثت بعد مشادة بينهم حول وضع أسماء على حجر الأساس لمشروع جديد، وقد تم تصويرها بأحد الهواتف المحمولة ليتم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وحسب رئيس ولاية اوتار براديش فإن كلا المشرعين تم استدعاؤهما إلى عاصمة الولاية و"سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة".