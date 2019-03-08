البنك الأوروبي: 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمصر لهذا السبب..فيديو

قال يورجن ريجتيريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إنه خلال السنوات الـ 6 الأخيرة قمنا باستثمار نحو 5 مليارات يورو في مصر .



وأفاد " ريجتيريك" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، بأن عام 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة للدولة المصرية، حيث أصبحت أصبحت بلد عمليات بالنسبة للبنك، أي أنها أصبحت ضمن الـ 38 بلدا التي نستثمر فيها، مؤكدًا على تركيزهم على الاستثمار في السوق المصرية.



وتابع " ريجتيريك" أن البنك لا يقدم التمويل فقط، بل نقدم المعرفة والاستشارات للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أظهر لنا حجم التنمية التي تشهدها مصر.

