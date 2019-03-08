خطيب الحرم النبوي: السعي إلى الجمعة ثوابه مضاعف.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن يوم الجمعة يومُ جمال وزينة، فالاغتسال فيه والطيب والسواك له مزيّةُ على غيره.



وأوضح «عبد المحسن» خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف، أنه قال صلى الله عليه وسلم : «غسل يوم الجمعة على كل محتلمٍ ، وسواكٌ ، ويمس من الطيب ما قدر عليه»متفق عليه وكذلك التجمّل بالثياب من تمام الزينة في هذا اليوم، مؤكدًا أن السعي إلى الجمعة ثوابه مضاعف .



وأضاف أنه كذلك يُستحب التبكير إلى الجمعة لاختصاص التبكير إليها بما لا يختصّ به غيرها ، كما أن الملائكة لها شأن عظيم يوم الجمعة على أبواب المساجد ، وتحبّ الذكر وتنصت له ، وفي هذا اليوم يجتمع المسلمون في مظهر من مظاهر ائتلافهم ، فينصتون لمن يذكّرهم بالله ويقربهم منه.



