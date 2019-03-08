احتفالا بـ اليوم العالمي للمرأة .. المجلس القومي يكرم السيدات الرائدات

بدعوة جميع العاملات في مجموعة السويس للاسمنت، من كافة الوظائف الفنية والإدارية المختلفة ، وتم تكريمهن على الدور الانساني والوظيفي على حد سواء.



تضمن برنامج الاحتفال استعراض شيماء نعيم المدير العام للإدارة العامة لسياسات التخطيط ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وجهود المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية ومشاركتها الفعالة على كافة المستويات من أجل تحقيق أهدافها.



و أشادت نعيم بجهود مجموعة السويس للاسمنت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين واعتماد سياسات وبرامج كبرنامج " نجوم المستقبل " الذي اعتمدته في تحقيق بيئة عمل متوازنة واتاحت من خلاله تشجيع المواهب الشابة واعتبرت ان مثل هذه السياسات والبرامج من شأنها أتاحه الفرصة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وتحقيق التوازن في بيئة العمل .



وفي كلمتها اشادت شيري بشارة رئيسة قطاعات الموارد البشرية بالمجموعة جهود مؤسسات الدولة المصرية وبالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها الرئيس السيسي عام 2017 من أجل تمكين المرأة المصرية وبجهود المجلس القومي للمرأة من اجل الاهتمام بقضاياها سواء في تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها في مجال العمل أو تمكينها اقتصاديًا وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص .



وأعربت شيري بشارة عن فخرها لكوَن مجموعة السويس الأكثر تميزًا في ملف تمكين المرأة من الوظائف الإدارية والفنية المختلفة وعلى كافة المستويات الوظيفية وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في مجال صناعة الاسمنت في مصر ، بالإضافة إلى فخرها بعاملات القطاع الفني في إدارة المشروعات والإنتاج وبقوتهن واصرارهن نظرًا لما تتطلبه مثل هذه القطاعات من ظروف عمل ممتلئة بالتحديات .



كما اشادت بقرار رقم (1) لعام 2019 الذي وقعه وزير القوى العاملة محمد سعفان بإنشاء وحدة خاصة بتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين بديوان عام الوزارة .



جدير بالذكر أن رؤساء اللجان النقابية بالمجموعة شاركوا زميلاتهن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والقى مصطفى عمر رئيس اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي كلمة أعرب فيها عن مدى الاحترام والتقدير الذي تكنّه الانسانية للمرأة و الذي اوصت به كافة الاديان السماوية والتي حرصت على الاعتراف به وتأكيده كافة المواثيق الدولية .



وحرص خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للاسمنت على تقديم تهنئة خاصة للعاملين والعاملات بالمجموعة بيوم المرأة العالمي و أعرب في كلمته عن سعادته بالزيادة الملحوظة التي شهدتها المجموعة في تمثيل النساء في الوظائف المختلفة وأكد على الاستمرار والمضي قدمًا في تحقيق هدف امتلاك قوة عمل متوازنة يكون وجود المرأة فيها طبيعي وليس استثناء .

يوافق 8 مارس من كل عام "اليوم العالمي للمرأة"، وفي إطار ذلك أقام المجلس القومي للمرأة اليوم الجمعة تزامنا مع الإعلان الاحتفالي الرسمي احتفالية