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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:49 م
نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
سعيد العربي
اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بأعضاء رابطة «سيدات مصر» بلبنان، وذلك في إطار زيارتها لبيروت، وضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قامت فاطمة النجاري حرم السفير نزيه النجاري السفير المصري في بيروت، بدعوة الوزيرة إلى لقاء أعضاء الرابطة، وهن سيدات يقمن في لبنان منذ سنوات طويلة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم "حكاية وطن" والإنجازات التي حققتها مصر والمصاعب التي تغلبت عليها، كما قدمت الدكتورة "شيرين كمال بشرى" محاضرة حول الإيجابية ومساعدة الآخرين وكيفية رد الجميل إلى مصر، حيث تفاعل الحاضرات وقدمن الشكر لمعالي الوزيرة على تعدد لقاءاتها بالجالية، معربات عن فخرهن بوجود سيدة بهذه الثقافة على رأس وزارة مصرية في هذه المرحلة.

وفي كلمتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للمرأة المصرية التي تحمي أسرتها وتساند وطنها، كما ثمنت على دور المرأة المصرية بالخارج، واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم تجربتها في وزارة الهجرة، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات في عدة مجالات وكذلك ما تطلبه مصر من أبنائها بالخارج أن يكونوا خير سفراء لها من أجل نقل الصورة الصحيحة عما يحدث على أرض الوطن في البلدان التي يعيشون فيها.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن لبنان بها نحو 25 ألف عامل مصري ومبدأ التكافل الاجتماعي السائد بينهم يرفع بالتأكيد الروح المعنوية للعمالة المصرية هناك.

وثمنت وزيرة الهجرة دور المرأة المصرية المهاجرة في تمثيل مصر بما يليق، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج على نحو شامل.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم كذلك بدور المرأة المصرية في المعارك السياسية، والتحذير من مغبة الانسياق خلف وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تطور الحروب في الوقت الراهن.
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن
وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن الوطن

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