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أخبار البلد

بهجت العبيدي: شباب مصر في الخارج الأجدر على ترويج السياحة المصرية

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:53 م
صدى البلد
سعيد العربي
أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بمشاركة مصر الدورية في بورصات السياحة العالمية والذي كان آخره بورصة  السياحة العالمية في برلين "ITB"، والتي تم افتتاحها في نسختها الحالية أول امس الأربعاء.

وقال بهجت العبيدي، إن مشاركة مصر في هذه البورصات- حال تم تقديم المنتج السياحي المصري بشكل مناسب - يكون له أثر إيجابي على حركة السياحة المصرية، حيث يكون فرصة مناسبة للتعريف بالمنتج السياحي المصري الذي هو متنوع بتنوع المجالات السياحية التي تتميز مصر بها.

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه - حسب تقارير إعلامية - من المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض هذا العام 250 ألف زائر خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، وهذا يعكس أهمية المشاركة في مثل هذه المحافل السياحية.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن لدى مصر ثروة هائلة في الخارج يمكنها الاستفادة منها في كافة المجالات، وهذه الثروة هم شباب مصر في الخارج خاصة في العالم الغربي الذي يتحدث بلسان مغاير، هذا اللسان الذي يتقنه لحد البراعة أبناء مصر في المهجر، ومن ثم يكونون هم الأجدر على مخاطبة أبناء الشعوب التي يعيشون بينها، ويكونون الأجدر على الترويج بشكل مناسب للسياحة المصرية التي نراها مستقبل الاقتصاد المصري.

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