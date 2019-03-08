خطيب الحرم النبوي يحذر من الانشغال عن خطبة الجمعة حتى بلمس الحصى

قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن خطبة الجمعة لها شأن عظيم، ينصت لها الملائكة والمسلمون، ويحرم اشتغال المستمع إليها حتى بلمس الحصى، كما نهى المستمعين إليها بالانشغال بالفعل نهاهم أيضًا عن الحديث ولو بكلمة.



وأوضح «عبد المحسن» خلال خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف، أنه في خطبة الجمعة توجيهات ومواعظ وتعريف بالله ورسوله ، ودين الإسلام أوجب البدار إليها ، فمن اشتغل بزينة الدنيا من بيع ونحوه فاته خير كثير ، فمن ترك الجمعة تهاونًا طبع الله على قلبه وكان من الغافلين ، مشيرًا إلى أن للجمعة خصائص على سائر الأيام.



وتابع: وهو منحة من الله لهذه الأمة ، وميدان فسيح للتنافس في الأعمال الصالحة ، وقال : على المسلم أن يعظمه ويعتزّ به ، وأن يتفرّغ فيه للعبادة ، ويصون نفسه من كل خطأ وإثم ، وإن كان الذنب قبيحًا في كل زمان ومكان ففي هذا اليوم أشدّ إثمًا ، ومن اغتنم هذا اليوم وفق بفضل الله سائر جمعته.





