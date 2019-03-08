البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو

قال يورجن ريجتيريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد على مستوى العالم، حيث انها تقدم منظورا آخر بخلاف الشركات متعددة الجنسيات.



وتابع " ريجتيريك" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أنهم يعملون مع عدد من أكبر البنوك في مصر ونقدم لهم التميول حتى يتمكنوا من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأن البنوك المحلية أصبح وضعها افضل بكثير عمَّا قبل.



وأضاف "ريجتيريك" أن البنك خلال السنوات الـ 6 السابقة قد عمل مع 800 شركة صغيرة ومتوسطة بشكل مباشر.



وأردف " ريجتيريك" أن البنك لديه العديد من الإجراءات والاختبارات الصارمة لاختيار العملاء المستفيدين منه، حيث أنهم لا يحصلون على الأموال فقط، بل يحصلون أيضًا على ختم موافقة يشير إلى النزاهة والجدارة بالإئتمان وأنهم يحققون الحوكمة البيئية والحكومية المناسبة.

