جامعة حلوان فى أسبوع.. 1000 طالب ببرنامج محاكاة مجلس الوزراء

تنظم ورشة عمل حول تفعيل مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

تنظم مسابقة المعلومات العامة الدينية

تفوز بالمركز الثاني في بطولة الجامعات العربية للمبارزين

انطلاق المهرجان الإرشادي السابع والعشرون لجوالات جامعة حلوان

التدريب من أجل التوظيف.. برنامج لتأهيل خريجى تجارة حلوان

فنون تطبيقية حلوان تنظم معرض الأستاذ وتلاميذه

مسابقة للتصوير الفوتوغرافى بطب حلوان

افتتاح معرض ألوان الروح بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

فنون جميلة جامعة حلوان تستضيف حملة لٱنى رجل

ماجد نجم يلتقى المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية التجارة

1000 طالب ببرنامج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان











نظم مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان ورشة عمل حول تفعيل "مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" وحاضر في ورشة العمل الدكتور رامي اسكندر مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني بوزارة التعليم العالي والدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وتناولت ورشة العمل مقرر حقوق الإنسان والذي أقرته وزارة التعليم العالي باعتباره مادة أساسية تدرس للطلاب وهي من المواد التي يجب على الطالب دراستها كشرط من متطلبات التخرج. والذى يتضمن مفهوم الفساد وسبل منعه والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر .



فتحت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، "المهرجان الإرشادي لجوالات الجامعة السابع والعشرون" و تضمن المهرجان إقامة العديد من المسابقات الفنية والثقافية والدينية، وقد تنافست الطالبات في العديد من المجالات (الإرشادية - الدينية - الثقافية - الفنية - الرياضية - القيم والتقاليد - العلمية - خدمة المجتمع والبيئة).



شارك خريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان فى اختبارات القبول للالتحاق ببرنامج "التدريب من أجل التوظيف" وهو البرنامج الذي يقدمه المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. بهدف ربط الخريجين بسوق العمل وتأهيلهم للعمل بالبنوك والقطاعات المصرفية، هذا ويحصل الطلاب في ختام الدورة على شهادة معتمدة تتيح لهم فرصة العمل في مثل هذه القطاعات



أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم مسابقة للمعلومات الدينية وذالك فى اطار أهتمام الاجامعة بالأنشطة الثقافية والدينية التي تساهم فى ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والإجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلبة، وتعمل على تنمية جوانب الأخلاق الكريمة ويتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة، الشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الدينى والدعوة بجامعة حلوان، والشيخ عبد الرحمن فتحي عثمان الإمام والخطيب والمدرس بوزارة الأوقاف. و تبدأ فعاليات المسابقة فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 بقاعة الإجتماعات بالدور الرابع بمبني رئاسة الجامعة بالحرم الجامعي بعين حلوان.



نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان معرض قسم الزجاج بعنوان "الأستاذ وتلاميذه"، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي الثقافي والفني للطلاب وتضمن المعرض أكثر من ٢٠٠ قطعة من المعروضات من أعمال متنوعة للطلاب مع أساتذتهم ما بين الموزاييك الزجاجي، والطباعة الرقمية على الزجاج، والرسم على الزجاج المباشر، وتصميم الحلي الزجاجية، هذا بالإضافة إلى تصميم الزجاج المجسم، وتصميم وحدات الإضاءة الزجاجية. وأشارت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية إلى أن المعرض بمثابة معرض سنوي يقوم به قسم الزجاج كنوع من انواع عرض منتجات الطلاب وتسويقها وفرصة حقيقية لتبادل ونقل الخبرات بين الطلاب.



نظمت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، مسابقة للتصوير الفوتوغرافى بالكلية. ،مضمونها عن أي شئ داخل حرم الجامعة ويشارك المتقدم للمسابقة بصورة واحدة فقط على أن تكون هذه الصورة خالية من أي تعديلات ومسموح فقط بالـ color correction.



نظمت كلية التربية الفنية بالجامعة معرض"ألوان الروح". قدمت الفنانة نادية وهدان أستاذ الرسم والتصوير بالكلية خلال المعرض تجربة جديدة من خلال استخدام تقنية الواقع المعزز رقميا والدمج بين الواقع المادي والواقع الافتراضي وتبحث الفنانة خلال المعرض عن ألوان الروح، ولا تعني الألوان باعتبارها مثير بصري بل تعني الاختلاف فالبشر ألوان مختلفة في كل شئ ثقافتهم ومعتقداتهم واختياراتهم وحتى لونهم المفضل، وإذا أظهرت الروح تفضيل لون معين فإنها تطابق هذا اللون مع الشخص المحب له لآن الحياة مليئة بروح التفاعل التي تتداخل فيها أنماط الشخصيات مع البيئة المحيطة.



فى اطار الاحتفال بمئوية المرٱة يواصل المجلس القومى للمرٱة سلسلة حملات " لانى رجل" بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ضمن الور الحيوى فى نشر الوعى الفنى و خدمة المجتمع و تٱكيدا على دور المرٱة الريادى .



لتقي الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع شباب أعضاء هيئة التدريس اليوم، مع المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية التجارة وإدارة الأعمال للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تطوير العملية التعليمية داخل الكلية وللاستماع إلى الصعوبات التي تواجههم من أجل العمل على تذليلها وكذلك الاستماع إلى المقترحات المقدمة منهم لاستكمال مسيرة النجاح ومواصلة العمل الجاد والدؤوب بالجامعة.



شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في بطولة الجامعات العربية للمبارزين والتي أقيمت في جامعة بني سويف، بمشاركة 70 جامعة مصرية و10 جامعات عربية.



ٱنهى نموذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب الراغبين بالالتحاق بالنموذج.



وبلغ عدد الطلاب المتقدمين حوالى 1000، والنموذج لا يقبل الا 120 طالبا وطالبة، لذا يجرى القائمون اختبارات لتصفية الكلاب واختيار الأكفأ.

جامعة حلوان:شهدت جامعة حلوان، عدة أحداث وفعاليات مهمة خلال الأسبوع الجاري، ونستعرض في هذا التقرير أبرز الأحداث بجامعة حلوان.