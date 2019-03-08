فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

يحتفل اليوم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعيد ميلاده الـ 85، حيث يعد واحدًا من أبرز الفنانين المصريين.



وبدأ مشواره الفني بعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، ليعين بعد ذلك ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.



وتزوج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مرة واحدة فقط، من إحدى الممثلات، حيث تعرف عليها خلال عملهما بالمسرح، إلا أنه كشف أنه كان السبب في اعتزالها الفن بعد ذلك.



وأوضح "أبو زهرة "خلال لقاء تليفزيوني أن سبب دفعها لاتخاذ هذا القرار يعود إلى غيرته الشديدة عليها، بعد أن رأى أحد الممثلين يقوم بمسك إحدى ذراعيها خلال أدائهما أحد المشاهد على المسرح.