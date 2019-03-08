الحركة الوطنية يدشن حملة للتعرف على أسباب عزوف الشباب عن الانضمام للأحزاب

دشن حزب الحركة الوطنية المصرية حملة للتعرف علي آراء الشباب في الأحزاب المصرية وأسباب عزوف البعض عن المشاركة وممارسة العمل السياسي، من خلال استبيان تم توزيعه علي عدد من محافظات الجمهورية وتم نشره في الموقع الرسمي للحزب والصفحة الرسمية علي الفيس بوك بهدف خلق قنوات اتصال مباشرة مع توجهات وآراء الشباب.



شدد الحزب أن الحملة هدفها معرفة أسباب فقدان الثقة في بعض الأحزاب والسلبيات والأخطاء التي تقع فيها تلك الأحزاب وتكون سببًا في حالة العزوف بهدف تلافيها و استدراكها حتي ولو استدعى الأمر تغيير بعض البرامج والسياسات الحزبية تلبية لرغبات الشارع السياسي وتحقيقًا لطموحات الشباب.



وجه الحزب رسالة إلي شباب مصر من خلال الاستبيان، جاء نصها:



"عزيزي الشاب.. دلوقت جه دورك عشان تشارك وتقول رأيك بجد.. عاوزين نعرف آرائك.. وكمان مقترحاتك.. ليه بعضكم رافض الأحزاب ؟! .. وليه بعضكم فاقد الثقه فيها ؟!.. ليه برامج وأنشطة الأحزاب مش واصله للناس ؟!.. ليه كمان مش قادره تعبر عن طموحاتك ولا عن تطلعاتك ؟!



أسئلة كثيرة يطرحها حزب الحركة الوطنية المصرية في الإستبيان التالي.. مش هتاخد من وقتك اكثر من 3 دقائق.. ومش عاوزين منك اي معلومات شخصية.. لكن عاوزين منك تقول رأيك .. وعليه هنبنى خطتنا القادمة وممكن نعدل برامجنا ونغيرها كمان.. عشان نقدر نوصلك.



ساعدنا.. عشان احنا كمان نقدر نساعدك؟



ادخل.. وشارك برأيك من خلال الرابط التالي:



https://docs.google.com/forms/d/1MACttwWPPgPDW-c2Ij1Zmpr-pFuXRBI153Sw1uA-Ac0/edit