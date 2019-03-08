محمد رمضان ينشر فيديو من كليبه الجديد «قمر»

شارك الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه خلال كواليس تصوير أحدث كليباته، الذي يحمل اسم «قمر»، واحتوى الفيديو على مقطع قصير من الأغنية الجديدة.



وكشف محمد رمضان من خلال تعليقه على الفيديو، أنه يجهز عدة مفاجأت لجمهوره، إذ كتب قائلًا: «سيادة الجمهور الغالي .. الأسبوع القادم مليء بالمفاجئات».



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كان كليب «مافيا»، وهو من كلمات: اسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان: اسلام الابيض، وتوزيع: ديزل، ومهندس الصوت: هانى محروس، وإخراج: ياسر سامي.