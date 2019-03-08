ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية .. اليوم

تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، بحضور د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، د.إيناس عبد الدايم، والكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مؤسسة نون، الفنانة عبير صبري، الفنانة انتصار، الفنانة ألفت عمر، بالإضافة لأعضاء لجان التحكيم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء في بورتو شرم.



من المقرر أن يتضمن الحفل تكريم المخرج الصيني "شيه فيي" رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب توزيع جوائز الأفلام الطويلة والتسجيلية والتحريك، كما ستقوم الفرقة الصينية وفرقة تتارستان بتقديم فقرات غنائية خلال الحفل.