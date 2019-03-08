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فن

قيامة أرطغرل يواصل تصدره.. ولا تسمح للأطفال يتذيل نسب المشاهدة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:03 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل قيامة ارطغرل نسب المشاهدة أمس الاول الأربعاء بحسب تقربر المشاهدة التى يصدر عن موقع gecce التركي.

بينما جاء في المركز الثاني مسلسل البحر الاسود والذي حقق نجاحا كبيرا في عدد من الدول العربية ايضًا ، اما المركز الثالث فكانت من نصيب مسلسل الغراب بينما جاء بالمركز الرابع مسلسل الضربة.

واحتل مسلسل اليمين المركز الخامس ، فيما جاء مسلسل المجتمع النفاث فى المركز السادس ، واخيرًا تذيل القائمة مسلسل لا يسمح للاطفال .

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