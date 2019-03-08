ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

سوق السيارات المستعملة.. أسعار مرسيدس E300 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:05 م
صدى البلد
كريم عاطف - عدسة هدير عبده
جذبت السيارة مرسيدس E300 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار مرسيدس E300 موديل 2016 والقريبة منها من 800 ألف إلى 850 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار سيارات مرسيدس E300.

موضوعات متعلقة

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار سكودا فيليشيا بعد إلغاء الجمارك .. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فيات سيينا بعد إلغاء الجمارك .. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار جولف 2 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

سوق السيارات المستعملة .. شاهد أسعار لادا نيفا بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار اوبل فيكترا بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار اسبرنزا تيجو بعد إلغاء الجمارك .. فيديو

ترشيحاتنا

جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

إحنا ستات بميت راجل.. كيف وصلت سيدات الغربية إلى العالمية؟.. صور

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو

إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو

صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

غادة عبد الرازق تتصدر جوجل بعد شائعة طلاق ابنتها

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو
توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو
إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟