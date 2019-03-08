سوق السيارات المستعملة.. أسعار مرسيدس E300 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

جذبت السيارة مرسيدس E300 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار مرسيدس E300 موديل 2016 والقريبة منها من 800 ألف إلى 850 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار سيارات مرسيدس E300.

