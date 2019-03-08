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منوعات

مناضلة وعاملة في بنزينة وضابط.. حكايات مصريات رائدات بـ مجالهن

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:38 م
أول سيدة عمل عاملة
أول سيدة عمل عاملة بنزين
أماني إبراهيم
ضربت نساء مصر مثالا في الإرادة والعزيمة، حيث كافحن للعمل وإثبات مهاراتهن في تولي المناصب تماما كالرجال، فسجل التاريخ العديد من الشخصيات المصرية الرائدة في مجالها، فلم يتركن مجالا بداية من القرن الماضي إلا وظهر فيه مجهودهم، ويرصد "صدى البلد" احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم 8 مارس حكايات نجاح لمصريات رائدات.
مناضلة وعاملة في
هدى شعراوي رائدة تحرير المرأة في مصر والعالم العربي، افتتحت أول مدرسة عامة للبنات في عام 1910، وبعدها بعامين نظمت وقادت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني، ثم أسست اتحاد المرأة المصرية عام 1923، وتولت رئاسته حتى وفاتها.

مناضلة وعاملة في
أما الملازم ابتسامات محمد عبدالله فكانت أول سيدة تلتحق بالجيش المصري عام 1948، وتعد أيضا أول سيدة تشترك ميدانيا في الحروب العربية بالعصر الحديث، وخدمت في المستشفى الميداني بغزة، وفقًا لكتاب «لآلئ النيل».

مناضلة وعاملة في
لم تختلف جهود د. زهيرة حافظ عابدين التي تعد رائدة بمجال طب الاطفال الاجتماعي بالشرق الأوسط منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تخصصت في أمراض القلب الروماتيزمية، التي كانت سببا رئيسيا لوفاة الأطفال في القرن الماضي، وأسست أيضا رابطة أطباء النساء المصريات.

مناضلة وعاملة في
لم تقتصر جهود المصريات في الطب فقط، بل في السياسة أيضا، فـ انجي أفلطون الفنانة تعد مناضلة سياسية وناشطة نسائية. في بداية الأربعينيات، والتحقت بكلية الفنون جامعة القاهرة في عام 1950، وساهمت برفقة زميلاتها المناضلات في تنظيم اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية، وتنظيم مقاومة المرأة ضد الاحتلال البريطاني.

مناضلة وعاملة في
أما رائدة السينما المصرية بهيجة حافظ فكانت أول وجه نسائي يظهر على شاشات السينما، حيث أنتجت أول فيلم صامت باسم "زينب" في عام 1930، وأنشأت شركة "فنار فيلم" للانتاج السينمائي، وهي كاتبة ومخرجة ومؤلفة، وعزفت أول مقطوعة موسيقية من تأليفها وأطلقت عليها اسمها، وشاركت في تأليف الموسيقى المصرية للعديد من الأفلام.

مناضلة وعاملة في
عزة إبراهيم ابنة محافظة الإسكندرية التي اختارت تحدي المجتمع القرن الماضي لتكون أول فتاة تعمل بمحطة بنزين، وكانت حينها طالبة بمدرسة التجارة الثانوية بالإسكندرية، واختارت استغلال وقتها وعملت في اجازة الصيف بمرتب 7 جنيهات شهريا.

مناضلة وعاملة في
أصبحت عايدة فهمي أول نقابية في مصر في عام 1946، حيث كانت أول عاملة تصبح عضو مجلس إدارة نقابة عمالية، وكانت من أوائل المطالبين بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء.

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