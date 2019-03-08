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ثقافة

ثقافة أسيوط تناقش أمراض القلوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة أبنوب  ندوة دينية بالتعاون مع إدارة الوعظ بأبنوب التابعة للأزهر الشريف بعنوان "أمراض القلوب" والتي تحدث فيها الشيخ  عمر عيد أحمد عن الحسد والبغضاء والرياء وكيف أن يحمي الإنسان نفسه من تلك الأمراض كما قامت مكتبة آل عابدين بموشا محاضرة تثقيفية بعنوان " اليوم العالمي للمرأة"  حاضرها  رحمه محمد صلاح.

وتناولت الحديث حول المرأة لها حقوق مدنية وصحية وحق التملك ضمن فعاليات الاحتفال يوم المرأة العالمي وتستمر فعاليات دورة اوفيس ٢٠١٠ لذوى القدرات الخاصة بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر حيث قامت المشرفة بمتابعة شرح برنامج تحرير النصوص Word ضمن بروتوكول التعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية بمحافظة أسيوط.

وزار مجموعة من الطلاب والطالبات القصر والاستمتاع بقراءة بعض الكتب بمكتبة الطفل بالقصر .بينما قدم قصر ثقافة أسيوط محاضرة تثقيفية بعنوان " الصدق " حاضرها الأستاذ محمد علم الدين الذى تناول الحديث حول أهم الصفات الحميدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى الصدق وأنه يهدى إلى الجنة بحضور طلاب مدرسة معهد الشيخ حسين رشدي الثانوي، وعروض أفلام كرتون ضمن فعاليات مهرجان سينما الأطفال.

كما تستمر فعاليات دورى مدارس بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة بين المرحلة الإعدادية على مستوى المدينة بمشاركة مدرسة التعليم الأساسي ومدرسة النهضة والمعهد الأزهرى بأسيوط الجديدة وتم فوز المعهد الأزهري بأسيوط الجديدة المرحلة الإعدادية.

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