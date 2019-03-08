جهود أمنية لكشف غموض بلاغ بالعثور على جثة أفريقية بمدينة نصر

يكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة سيدة افريقية داخل شقة مستأجرة بمدينة نصر.



وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة سيدة تقيم في شقة مستأجرة بمنطقة التبة بالحى العاشر دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ وجار استجواب شهود العيان من السكان وفحص علاقات المجنى عليها.