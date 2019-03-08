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محافظات

صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:58 م
صحة أسوان تنظم حملات
صحة أسوان تنظم حملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم
شاذلى عبد الفتاح
تستعد محافظة أسوان بشكل متواصل ومكثف تنفذها الجهات المعنية والقطاعات المختلفة كافة على مستوى الإقليم، لاستقبال واستضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي، منتصف مارس الجاري.

وشنَّ قسم مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، حملات تفتيشية دورية على الفنادق والمطاعم وأماكن إقامة النزلاء، للتأكد من سلامة الأغذية وموافقتها للاشتراطات الصحية.

تنفذ الحملات، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، وأحمد فتح الله ومحمد عبد الجواد مفتشي الأغذية بالمديرية.
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور
صحة أسوان تستعد لمنتدى شباب أفريقيا بحملات على الفنادق والمطاعم.. صور

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