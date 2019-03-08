أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

حذر مهندس الأمان الرئيسي لشركة جوجل المستخدمين من تحديث المتصفح جوجل كروم على الفور وإلا واجهوا مخاطرة اختراق نظامهم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم الكشف عن اختراق أمني من قبل هكرز، على إصدار سطح المكتب من جوجل، كروم قبل أن تتاح للشركة فرصة اكتشاف الخلل.



يتعلق هذا الاستغلال بجزء من المتصفح جوجل كروم يُسمى FileReader ، والذي يتيح للبرامج المضمنة في مواقع الويب الوصول إلى البيانات المخزنة على كمبيوتر المستخدم.



لم تطلق جوجل أي تفاصيل إضافية حول الخطأ ، وذلك لتفادي إعطاء أي معلومات لمخترقين حول كيفية العثور على حل بديل لحلها.



وأفادت الصحيفة أن جوجل لم تكشف عن الخطأ نفسه ولكنها قالت أن متصفحات كروم، كانت "معرضةً للهجوم" قبل أن يتم إصدار الإصلاح.

