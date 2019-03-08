اليوم العالمي للمرأة.. النجوم يوجهون رسالة.. إليسا: هي كل المجتمع.. هند صبري: كل عام ونحن قويات.. شيرين: كل سنة وكل ست طيبة وجدعة

نوال الزغبي توجه رسالة للنساء القويات

رمز الارتكاز ووَتَد الحياة



يوافق اليوم الجمعة 8 مارس، الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.



ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز تعليقات النجوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.



وكتبت إليسا تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «المرأة منها نصف المجتمع وبس. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية. في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدا».



وكتبت النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي تغريدة بالإنجليزية لها عبر تويتر، قالت فيها: «يوم مرأة عالمي سعيد لجميع النساء المستقلات والقويات على وجه الأرض».



وكتبت سيرين عبد النور تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «قولي له انا حنونة صبورة ومثقفة .. انا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي ... وان احتجت اي مساعدة فانا هنا #لأنني_إمرأة #يوم_المرأة_العالمي».



ونشر الفنان محمد إمام كارت معايدة عبر تويتر، وعلق قائلًا: "‏‏كل سنة وأنتم أحلى حاجة في حياتنا ‎#يوم_المرأة_العالمي ‎".



فيما نشرت الفنانة هند صبري، صورة لها وعلقت قائلة : "‏كل عام و نحن بخير .. كل عام و نحن قويات ، ناجحات ، فاعلات. كل عام و نحن نغير العالم إلى مكان أرقى و أفضل. ‎#يوم_المرأة_العالمي".



وكتبت "لطيفة" تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: «في اليوم العالمي للمرأة أرسل تحية للمرأة الأم .. الأخت .. الجدة .. الابنة .. أم الشهيد.. رفيقة الدرب.. مربية الأجيال.. هي المرأة مهما تبدلت أدوارها، ظلت بروحها تجمع كل الصفات وتتقن فن إدارتها بامتياز.. كل عام وكل امرأة أساس المجتمع».



وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: «كل سنة وكل ست طيبة وجدعة #اليوم_العالمي_للمرأة».



ونشرت ياسمين صبري صورة وعلقت قائلة : "كل عام وانتى الحياة وزينتها، تجعل النساء العالم جميلا يحمينه ويجعلهن على قيد الحياة يجلبن نعمة التجديد".



وكتب محمد عساف قائلاََ: "‏‏‏‏رمز الارتكاز ووَتَد الحياة، هي الوطن تحية ورسالة احترام وتقدير لعطائها ونضالها وتفانيها لتحقيق الحقوق‎".



ونشرت انجى علاء، صورة لها، وعلقت قائلة : "‏‏‏تحية لكل امرأة تساهم في رفعة أسرتها ومجتمعها ومكانتها تتحمل الصعاب من أجل أبنائها أو أهلها أو عملها أو صحتها..تؤمن بقدراتها وقيمتها وترسم إبتسامة على وجهها في عز المحن، كل عام وأنتن أقوى وأجمل وأسعد‎".

