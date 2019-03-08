تنفيذا لتكليفات الرئيس .. وزيرتا الصحة والاستثمار فى تشاد.. هالة زايد: ندرس تسيير قوافل علاجية وإنشاء مركز طبى متخصص ..وتعاون مشترك لتصنيع وتصدير الدواء

- وزيرة الصحة :

- مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد

- تسيير قوافل علاجية الى الجانب التشادي

- تناولنا الفرص الاستثمارية بين البلدين خاصة فى الملف الصحى

- دراسة إنشاء مركز طبى متخصص بأحد المستشفيات الحكومية بتشاد

- تقديم مصر عددا من المنح العلاجية والتدريبية للأطباء والتمريض والفنيين

- التعاون في مجال الدواء سواء تصنيعه في تشاد أو تصديره



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد، من خلال نقل الخبرات المصرية في مجال التعامل مع الأمراض والوبائيات والأمراض المعدية، مشيرة إلى تسيير قوافل علاجية بكافة التخصصات وعلى رأسها أمراض العيون نظرا لأنها من الاحتياجات الضرورية لدى الجانب التشادي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس الوفد المصري، وحضور الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، والسفير المصري بتشاد، والدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، اضافة الى رئيسي هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة في تشاد.



يأتى ذلك فى إطار زيارة الوفد المصرى إلى العاصمة التشادية "انجمينا" بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.



أوضحت وزيرة الصحة أن الاجتماع تناول الفرص الاستثمارية بين البلدين وخاصة فى الملف الصحى، والذى أكد المسئولين فى دولة تشاد أن أهم الملفات التي يجب العمل عليها هو ملف الصحة.



أشارت وزيرة الصحة إلى دراسة إنشاء مركز طبى متخصص بأحد المستشفيات الحكومية بتشاد، شبيه مركز سان بول في أديس أبابا، والذى أنشأته مصر.



لفتت إلى أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تقديم مصر عدد من المنح العلاجية و التدريبية للأطباء والتمريض والفنيين لرفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة عدد الأطباء الذين يدرسون الزمالة المصرية بما يعود بالإيجاب على صحة المواطن التشادي.



وأضافت الوزيرة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التعاون في مجال الدواء سواء من خلال تصنيع الدواء في تشاد أو تصديره، بسعر زهيد ليصبح فى متناول المواطن التشادي، ووجهت فى هذا الصدد نائب الوزيرة لشئون الدواء، ورئيس الشركة القابضة للأدوية لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتحقيق هذا.



واستعرضت وزيرة الصحة، الإنجازات التي حققتها مصر فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "١٠٠مليون صحة"، وقوائم الانتظار، ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن الجانب التشادي أشاد بهذه الإنجازات التي تم تحقيقها فى هذه المبادرات والتى خففت الكثير عن المريض المصري.



من المقرر أن تجري وزيرة الصحة زيارة تفقدية لاكبر مستشفى حكومي في تشاد لدراسة كيفية دعمها، لرفع كفاءة المنظومة الصحية بتشاد.



ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر إن الدولة المصرية تهتم بملف الصحة مسلطة الضوء على الإنجازات التي تمت في قطاع الصحة في مصر خلال الفترة الأخيرة.



شاركت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، فى احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمى، والتى افتتحها الرئيس التشادى، إدريس ديبي، وقرينته، وذلك فى إطار زيارة الوفد المصرى العاصمة التشادية "انجمينا"، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.



ونقلت وزيرتا الصحة والاستثمار، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنظيره التشادى، وأكدتا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



ورحب الرئيس التشادى، بالوزيرتين كونهما سيدتين فى الحكومة المصرية، معربا عن تقديره للقيادة السياسية فى مصر لثقتها وإتاحة الفرصة للمرأة لتولى مثل هذه المناصب القيادية.



طالب الرئيس التشادى، وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي والصحة، بنقل تحياته إلى الرئيس، معربا عن تقدير تشاد لمصر، وقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.



يذكر أن الاجتماعات بحثت تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالات البنية الأساسية والادوية والبناء والتشييد والطاقة المتجددة، وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجارى وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.