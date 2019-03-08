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اقتصاد

المالية: مخطط استراتيجي لخفض عجز الموازنة إلى 5%

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:46 م
صدى البلد
محمد يحيي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن فكر التخطيط الاستراتيجي يتوافق مع خطة الدولة وما تسعى له الحكومة لتخفيض فاتورة الدين العام وعجز الموازنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاستراتيجية مصر 2030.

أضاف معيط علي هامش فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن هناك مباحثات تمت مع صندوق النقد الدولي عبر الدكتور حازم الببلاوي المسئول بالصندوق حول عمليات المخطط الاستراتيجي ، موضحا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف لتحقيق التنمية المطلوبة.

أوضح معيط أن وزارة المالية تعد أول وزارة حققت ذلك المخطط على مدى 3 سنوات سابقة، معتبرا أن تلك الإجراءات ستقوي القدرات الاستراتيجية القيادات القادمة.

وأشار إلي أن الوزارة مهتمة بمواكبة التطور في ملف التخطيط الاستراتيجي موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد برنامجا مرتقبا لتأهيل القيادات بالأجيال الصاعدة الجديدة وتأهيلهم للقيادة.

وقال إنه ليس من العيب أن يخضع الجميع للتقييم على مستوى الهيكل الوظيفي المختلف بداية من أعلي منصب الأقل منه، لتحديد المزايا والعيوب للعناصر البشرية وتنمية القدرات الاستراتيجية القيادات.

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