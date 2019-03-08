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محافظات

حملات لرفع المخلفات بترع أسيوط

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:08 م
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات بترع أسيوط
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن حملات تطهير الترع بالقرى والمراكز مستمرة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الري والزراعة لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجاري المائية والوقوف على تطهيرها المستمر وإزالة كافة المخلفات الناتجة من التطهير وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف والحفاظ على الأرض الزراعية.

أشار إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة منوهًا عن الدور الهام المنوط به الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الري في رفع تلك المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير ونزع الحشائش من الترع والفروع العامة لري أسيوط واستخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة.

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