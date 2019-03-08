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محافظات

محافظ الدقهلية: لا نقبل ظلم المواطن أو إهانة الموظف العام

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:12 م
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : لانقبل ظلم المواطن أو إهانة أى موظف عام
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، خلال زيارته اليوم لعزبة العديسة التابعة لقرية النظارة بمركز ميت سلسيل، ضرورة احترام القانون وعدم التجاوز فى تنفيذه وقال إن على جميع الأجهزة التنفيذية التصدي لأي اعتداءات من المواطنين على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة، وقيامهم بالبناء عليها بدون ترخيص، وقال إننا لسنا ضد أن يقوم أي مواطن بالبناء على أرض يملكها ما دام قد حصل على ترخيص قانونى يسمح له بالبناء.

ورفض شاروبيم قيام أي مواطن بالتعدى على القائمين بإزالة المخالفات التي يرتكبها مواطن مهما كان شأنه وقال إن كرامة الموظف العام الذى يؤدى عمله بجدية وصدق من كرامتنا جميعا.

وأضاف أننا كما نحاسب المقصرين يجب علينا حماية كل من يقوم بأداء عمله وكما نقف فى صف المواطنين، إذا تعرضوا لظلم أو تعسف من الموظف العام فإننا نقف مع الموظف العام فى حالة تعرضه للإهانة أو الاعتداء من قبل أي مواطن ولا نقبل المساس بكرامته أو اهانته.

وكان الدكتور كمال شاروبيم تلقى تقريرا عن قيام أحد المواطنين من أبناء عزبة العديسة بالتعدى بالبناء على أرض زراعية وصدر قرار لإزالة التعديات إلا أنه عاد للبناء أكثر من مرة في تحدي صارخ للقانون كما قام بالاعتداء بالضرب على بعض المسئولين بالوحدة المحلية الذين كانوا يقومون بإزالة التعديات وهو ما رفضه محافظ الدقهلية وانتقل على الفور إلى موقع البناء المخالف بالعزبة والتقى بعدد من المواطنين من أبنائها ووجه إليه رسالته القاطعة.

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