في اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض المرأة والأمومة في الأنفوشي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض المرأة والأمومة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.



يضم المعرض أكثر من ٤٥ عمل فني ما بين تصوير زيتي وفوتوغرافي ونحت بأنواعه وجرافيك لمجموعة من الفنانين التشكيليين السكندريين وعددا من رواد القصر وشارك في تنسيقه الدكتور سعيد عبد القادر وأماني علي عوض ومهاب السنباوي.



واشادت عبد الدايم بالمستوى الفني للأعمال الفنية، وخاصة الفنانات التشكيليات السكندريات وطالبتهن بمزيدا من الانتاج في المرحلة المقبلة وان تستمر معارضهن طوال العام كما تفقدت مبني القصر ومسرحه وقاعات التدريب الذي يشرف عليه ابراهيم الفرن مؤكده علي دور القصر في تشكيل وجدان وخدمة المجتمع السكندري علي مدار اكثر من نصف قرن ووجهت بضرورة الحفاظ علي القيمة التاريخية له باعتباره اول قصر ثقافة يشيد علي ارض مصر في مدينة الثغر .