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ديني

أمين الفتوى: معاني القرآن جمعت في فاتحة الكتاب.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:07 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة فضلها عظيم وفتح كبير، ويجب أن نبدأ بها في كل خطوة في حياتنا سواء زواج، أو خطبة، أو وفاة أو بداية عمل، أو بداية مشروع ، مطالبا كل المسلمين أن يكون قلبنا متعلق بقراءة الفاتحة، مضيفا:" كيف لا وهي السبع المثاني وأم القرآن ونزلت في فضلها آيات".

أضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " الناس" أن معاني القرآن جمعت في فاتحة الكتاب وفي البسملة، هي فتح وخير كبير نغفل عنه، والمسلم إذا ما دخل عند مريض قرأ عليه الفاتحة للشفاء.

وتابع: تعلق بفاتحة الكتاب وأقرأها في كل وقت، كما يجب أن نهب ثواب الفاتحة لموتانا وآل بيت رسول الله ، فلتكن ورد يومي، والعقول المغلقة هي التي تصد عنا فضلها.

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