محمد عبد الموجود يتأهل لنصف نهائي الجائزة الكبرى للجودو

تأهل اللاعب محمد عبد الموجود، إلى نصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى للجودو، المقامة في مدينة مراكش المغربية، حتى 11 مارس، بعدما تغلب على بطل الجزائر بالايبون، في الدور ربع النهائي لوزن 66 كيلو جراما.



وسبق أن تأهل عبد الموجود للدور ربع النهائي، بعدما فاز بالايبون أيضًا على بطلي "تركيا، وألمانيا" في الأدوار الأولى من منافسات البطولة.



ويشارك الجودو المصري، في البطولة بـ7 لاعبين، هم "حاتم عبد الآخر، عبد الرحمن محمد، علي حازم، محمد عبد الموجود، أحمد علي، عبد الرحمن عبد الغني، ميسرة النجار"، تحت قيادة المدرب سيد ميدان.



وتُقسَّم الجائزة الكبرى، لعدة محطات، حيث أن المنافسات بعد محطة مراكش، ستقام في روسيا بدايةً من 15 مارس الجاري.