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فن

في اليوم العالمي للمرأة.. طارق الشناوي: السينما المصرية قامت على أكتاف السيدات

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:39 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الناقد طارق الشناوي، أن المرأة أصبحت مهمشة في الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، بعدما لعبت دورا كبيرا في إعلاء الفن والسينما المصرية.

وتابع الشناوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن السينما المصرية قامت على أكتاف المرأة.

وأضاف الشناوي: أنه لا يوجد أزمة في تقديم بعض النماذج السلبية للمرأة على الشاشة، لأن هذا يحدث مع الرجال أيضًا، فالدراما عادًا ما تقدم الشخصيات القوية والتي تتمتع ببعد درامي مثل ريا وسكينة وغيرهن، وهذا الأمر يحدث مع النماذج التى تقدمها الدراما للرجال إيضًا ، فهناك نماذج أخرى إيجابية تقدم عن المرأة.


يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

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