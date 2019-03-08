ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

أحمد زكي يكتب .. حتشبسوت ملكة ذات نزعة إفريقية

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:11 م
أحمد زكي
أحمد زكي
عقب فترات الهدوء النسبي التي شهدتها مصر القديمة بعد فترات حكم الملكين تحوتمس الاول والثاني جاءت فترة ملك الملكة "حتشبسوت " (ماعت_كا_رع) وكان اتجاهها الي جنوب البلاد الي افريقيا حيث الثروات والثمار الوفيرة فعملت الملكة علي توطيد علاقتها في منطقة "كوش" واستغلال مناجمها وزيادة التبادل التجاري معها ومع مناطق ما وراء بلاد السودان .

وها هو عام حكمها التاسع حتي تعد اسطولها البحري لرحلة استكشافية تجارية الي بلاد بونت "الصومال حاليا " لتكون أول بعثة تبادل تجاري خارجية سجلت للملكة "أنثي الشمس ضياء الكواكب حتشبسوت" والتي سجلها التاريخ القديم بمداد من ذهب وسجلها فنانونها في الطابق الثاني من معبدها الجنائزي بالبر الغربي بمحافظة الأقصر جنوب مصر .

قاد هذه الرحلة الي إفريقيا أمبر البحر القائد " نحسي" في البحث عن التاريخ والحضارة التي تسطرها حتشبسوت لمصر حيث كانت نقطة الانطلاق بإيعاز من امون رع حيث هو من ارشد الي خيرات بلاد بونت بنفسه وارشد ابنته الملكة بالظريق الي هناك .

كما سعت الملكة الي انهاء فترات الوساطة التجارية مع سماسرة بعض الجيران ورغبت في اقتحام مدرجات كندر في اليمن الاسيوية ولكن باءت محاولاتها بالفشل وخاصة لوعورة الطريق انذك .

اما بالنسبة للشام فاقتصرت حملات الملكة هناك علي حملات تاديب وتفتيش "قفز" لتامين الحدود المصرية قام بها علي ما يعتقد الأمير في ذلك الوقت تحتمس الثالث زوج ابنتها حتي الانقلاب الذي قام به عليها وتدمير أثار كثيرة لها ومحو اسمها.

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة عن وضع القدس في بنود صفقة القرن

أبرز 5 جمل للشرير الضاحك عادل أدهم.. لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه | نوستالجيا

تامر حسني يعرض التمثيل على العريس صاحب الرقصة الشهيرة بـ فيسبوك

الدولار يتراجع 16 قرشا في 30 يوما

إحنا ستات بميت راجل.. كيف وصلت سيدات الغربية إلى العالمية؟.. صور

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

فى عيد ميلاد سميحة أيوب.. خسرت أموالها بسبب فيلم.. ووفاة ابنها فى أمريكا أصابها بالصدمة

محمد صلاح عريس الجولة الـ21 بالمظاليم .. ريمونتادا تاريخية على القناة وتصدر القاهرة

أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

شاهد.. شجار بالأحذية بين اثنين من المشرعين في الهند

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة.. 10 نساء برعن في مهام صعبة.. سميرة موسى أشهر عالمة ذرة .. زها حديد أيقونة التصميم المعماري.. لطيفة النادي أول طيارة .. إليزابيث بلاكويل أول طبيبة بـ أمريكا وانجلترا.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. أسماء أم وأسطى نجار معًا: زوجي سبب نجاحي ولن أتخلى عنه

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

فيديو

في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية
أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو
البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟