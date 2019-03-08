أحمد زكي يكتب .. حتشبسوت ملكة ذات نزعة إفريقية



كما سعت الملكة الي انهاء فترات الوساطة التجارية مع سماسرة بعض الجيران ورغبت في اقتحام مدرجات كندر في اليمن الاسيوية ولكن باءت محاولاتها بالفشل وخاصة لوعورة الطريق انذك .



اما بالنسبة للشام فاقتصرت حملات الملكة هناك علي حملات تاديب وتفتيش "قفز" لتامين الحدود المصرية قام بها علي ما يعتقد الأمير في ذلك الوقت تحتمس الثالث زوج ابنتها حتي الانقلاب الذي قام به عليها وتدمير أثار كثيرة لها ومحو اسمها.

عقب فترات الهدوء النسبي التي شهدتها مصر القديمة بعد فترات حكم الملكين تحوتمس الاول والثاني جاءت فترة ملك الملكة "حتشبسوت " (ماعت_كا_رع) وكان اتجاهها الي جنوب البلاد الي افريقيا حيث الثروات والثمار الوفيرة فعملت الملكة علي توطيد علاقتها في منطقة "كوش" واستغلال مناجمها وزيادة التبادل التجاري معها ومع مناطق ما وراء بلاد السودان .وها هو عام حكمها التاسع حتي تعد اسطولها البحري لرحلة استكشافية تجارية الي بلاد بونت "الصومال حاليا " لتكون أول بعثة تبادل تجاري خارجية سجلت للملكة "أنثي الشمس ضياء الكواكب حتشبسوت" والتي سجلها التاريخ القديم بمداد من ذهب وسجلها فنانونها في الطابق الثاني من معبدها الجنائزي بالبر الغربي بمحافظة الأقصر جنوب مصر .قاد هذه الرحلة الي إفريقيا أمبر البحر القائد " نحسي" في البحث عن التاريخ والحضارة التي تسطرها حتشبسوت لمصر حيث كانت نقطة الانطلاق بإيعاز من امون رع حيث هو من ارشد الي خيرات بلاد بونت بنفسه وارشد ابنته الملكة بالظريق الي هناك .