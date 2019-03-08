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أخبار العالم

بلجيكا تصفع أردوغان.. إخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:09 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أحمد محرم
أفادت وكالة أنباء الفرات الكردية بأن محكمة الاستئناف البلجيكية قضت بأن حزب العمال الكردستاني لا يندرج تحت تصنيف التنظيمات الإرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب البلجيكي.

بموجب الحكم الجديد، تمت تبرئة 40 شخصية كردية أُلقي القبض عليها في بلجيكا عام 2010 بتهمة تقديم الدعم وتجنيد الأتباع لحزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الوكالة أن دفاع المتهمين استند إلى في مرافعاته إلى مسألة أساسية، وهي السؤال حول ما إذا كان يجب تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية بموجب القانون البلجيكي من عدمه.

واستند حكم محكمة الاستئناف بعدم إدراج الحزب في قائمة التنظيمات الإرهابية إلى أنه يندرج تحت تصنيف الأحزاب المسلحة التي تخوض نضالًا، وهو تصنيف دخل القانون البلجيكي منذ عام 2003.

ودفع محامو المتهمين بأن الصراع بين الأكراد والجيش التركي لا صلة له بالإرهاب، وإنما هو حرب أهلية بين الدولة التركية وجماعة ترى ضرورة الدفاع عن نفسها بالقوة ضد التمييز والقمع اللذين تتعرض لهما.

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