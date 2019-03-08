في اليوم العالمي للمرأة .. هي والسعادة.. مبادرة نسوية لإسعاد الستات الشقيانة

هي والسعادة.. علاقة وطيدة تجمع بين شعور المرأة بالسعادة وقدرتها على الإعطاء والنجاح في كل تفصيلة تقوم بها في يومها، فلن تستطيع أي امرأة أن تقدم الدعم لكل من حولها والقيام بأدوارها المتعددة التي خلقت من أجلها إذا كانت لا تشعر بالسعادة من داخلها، فهذا هو المبدأ الذي تقوم عليه مبادرة هي والسعادة.



هدير شعيب أسست مبادرة هي والسعادة في أواخر عام 2018، بهدف أن تكن السعادة هي الأساس الذي تبني عليه النساء حياتهن وتستطيعن به القيام بأدوارهن بنجاح.



تستهدف المبادرة " الستات الشقيانة" اللاتي يعانين من أزمات مختلفة بحياتهن، ويقومن بأدوار قد لا تكون أدوارهن من الأساس، إلا أن ظروف الحياة والمجتمع تجبرهن على هذه الأوضاع، لتصبح السعادة معدومة في حياة هؤلاء النساء.



تقول هدير شعيب مؤسسة المبادرة لـ"صدى البلد" :" الست محتاجة تعيش مبسوطة ومرتاحة وتتعلم إزاي تحل مشاكلها وتواجها وتفضل قوية وسعيدة عشان تقدر تعيش وتكمل حياتها.. الست الشقيانة تستاهل السعادة".



منذ إطلاق المبادرة وتم تنظيم العديد من الندوات والفعاليات المختلفة لدعم المرأة ومحاولة ترسيخ مفهوم السعادة في نفوسهن بالاستعانة بأخصائيين واستشاريين نفسيين ومدربي تنمية بشرية، يشرحون للنساء كيف يمكن اكتساب السعادة في أبسط التفاصيل ومواجهة متاعب الحياة بها.